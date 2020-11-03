В Кургане срываются ежедневные авиарейсы Utair

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Utair отменяет рейсы в Курган с октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания Utair отменила 18 новых рейсов из Москвы в Курган и обратно в ноябре и декабре. Данная информация размещена на сайте компании. При этом на сайте курганского аэропорта указано, что данные авиарейсы являются ежедневными.

Согласно информации на сайте Utair, билеты нельзя купить на рейс ЮТ-265 (Москва-Курган), назначенный на 14, 17, 21, 24, 28 ноября и 1, 5, 8, 12 декабря. Также билеты недоступны на рейс ЮТ-266 (Курган-Москва), назначенный на 15, 18, 22, 25, 29 ноября и 2, 6, 9 и 13 декабря.

На сайте аэропорта Кургана указано только про отмену ноябрьских рейсов, которые Utair отменил ранее: на 3, 5, 10, 12 ноября (ЮТ-265) и 4, 6, 11, 13 ноября (ЮТ-266). При этом, данные рейсы являются ежедневными. В пресс-службу Utair был направлен запрос по теме.

Ранее источник из сферы перевозок объяснил URA.RU, что отмены рейсов могут быть выражением недовольства Utair тем, что у нее на маршруте появился конкурент — авиакомпания «Победа». Utair отменяет рейсы ЮТ-265 и ЮТ-266 с октября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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