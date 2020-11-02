Пермские учителя увольняются, не выдержав дистанционного обучения

Педагоги не захотели преподавать в условиях удаленного формата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учителя пермской школы «Энергополис» (школа №59) уволились из-за дистанционного обучения. Об этом URA.RU рассказала учитель начальных классов школы «Энергополис» Кристина Мазунина. По ее словам, некоторые ее коллеги не смогли подстроиться под новый формат обучения во время карантина.

«У нас [в школе] несколько моих коллег сказали, что больше не хотят этим (обучением в удаленном режиме — прим. ред.) заниматься. В итоге после дистанта, в период летних каникул, двое уволились», — сказала Мазунина, добавив, что учителя «в целом недовольны дистантом».

Она также отметила, что многие из них жаловались на проблему обучения школьников определенным навыкам в удаленном формате: «как, к примеру, можно удаленно ребенка научить каллиграфии?» В то же время, пояснила педагог, несмотря на возросшую на учителей нагрузку, «учебный процесс в школе не пострадал». Получить комментарий директора школы № 59 Сильванеры Антоновой по телефону не удалось — на звонок корреспондента URA.RU по указанному на сайте школы номеру никто не ответил. Агентством также направлен запрос в пресс-службу мэрии Перми.

Впервые школы Пермского края перешли на удаленный формат обучения в начале апреля — из-за угрозы распространения коронавируса. В сентябре учебный процесс для школьников начался в обычном режиме, однако к началу октября многие школы вновь стали переходить на удаленку. В связи с ростом заболеваемости минобразования края рекомендовало учебным заведениям продлить осенние каникулы.