Большинство мероприятий из-за пандемии пройдет в онлайн-формате Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

День народного единства, 4 ноября регионы Большого Урала отпразднуют, несмотря на пандемию. Однако большинство мероприятий пройдут в он-лайн формате. URA.RU подготовило афишу событий, которые пройдут в условиях действующих ограничений по коронавирусу.

В Свердловской области основные празднования начнутся в 12:00 с программы «Великая Победа в многонациональном единстве страны!», которая стартует в Свердловском государственном областном дворце народного творчества. В 14:00 начнется большой праздничный концерт с участием Уральского государственного академического русского народного хора, а в 16.00 стартует проект «Геральдический фестиваль».

Жители Челябинской области смогут стать участниками программы «День народного единства», увидеть концерт «Россия, родина, единство», посетить выставку «Мы едины». Все мероприятия пройдут в онлайн формате. Губернатор области Алексей Текслер в этот день будет работать в обычном режиме, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Губернатор Челябинской области 4 ноября проведет несколько совещаний, в рабочем режиме посетит один из строительных объектов», — рассказал пресс-секретарь главы области Сергей Зюсь.

В Пермском крае 4 ноября с праздником жителей поздравят творческие коллективы ДК им. Солдатова, а также приглашенные артисты в рамках телемарафона «Единство разных на Земле одной». Концертную программу будет транслировать телеканал «ВЕТТА» (21-й канал). Глава Прикамья Дмитрий Махонин проведет праздничный день вместе со своей семьей, рассказали URA.RU в пресс-службе губернатора.

«Губернатор Пермского края планирует позаниматься спортом, проведет несколько внутренних совещаний, а вечер проведет дома с семьей», — сообщил URA.RU пресс-секретарь главы региона Станислав Шубин.

Отпраздновать день народного единства, не выходя из дома смогут и жители Курганской области. Для них пройдут концерты, мастер-классы, викторины, выставки и флеш-мобы, указано на сайте областного правительства. Специальный концерт к празднику записали артисты Курганской областной филармонии. Его можно будет увидеть на сайте культура45.рф и на интернет-ресурсах филармонии и музея.

Курганские художественный и краеведческий музеи, а также музей истории города проводят необычную акцию — вся семья сможет попасть на экскурсию по одному билету по предварительной записи. Экскурсию проведут с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В Тюмени для жителей устроят массовые гулянья, но без алкоголя, сообщают городские власти. Мероприятия пройдут в парках и скверах. В некоторых из них можно поучаствовать онлайн, например в массовом флешмобе «Россия — наш общий дом». Для участия нужно разместить на свих страницах в своих соцсетях пост о традициях, обычаях, обрядах, и других особенностях народов, проживающих в России. Кроме того, тюменцы могут написать «Большой этнографический диктант» (подробности на сайте проекта).

В ЯНАО, как и в предыдущие годы, акцент праздника будет сделан на культуре коренных ямальских народов. В крупнейших городах округа пройдут онлайн-фестивали, посвященные быту и традициям ненцев. В ДК «Октябрь» в Новом Уренгое запланированы мастер-классы по изготовлению народных сувениров: кукол, оберегов, орудий труда. Культурный центр «Наследие» в Салехарде проведет онлайн-викторину «Народы России», а в отдаленном селе Сюнай-Сале покажут онлайн-концерт учеников начальной школы, выступления которых будут символизировать единство народов страны. Губернатор округа Дмитрий Артюхов поздравит жителей с праздником удаленно.

В Югре запланировано проведение около 300 онлайн-мероприятий, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО. Наталья Комарова проведет онлайн-встречу с лауреатами премии губернатора «За вклад в развитие межэтнических отношений в ХМАО— Югре». В Сургуте, Нефтеюганске, Советском районе пройдут флешмобы «Одна семья. Одна Россия», «Будущее строить вместе», «Мы разные — но мы вместе!». Нижневартовск в соцсетях проведет онлайн экскурс в историю «День народного единства через летопись веков», а Ханты-Мансийск — открытый молодежный форум национального согласия, кулинарный флешмоб в соцсетях «Вкусно, национально».