Школьные каникулы изменили распространение коронавируса в ХМАО

Каникулы в ХМАО снизили заражаемость коронавирусом детей от 7 до 17 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО двухнедельные каникулы заметно снизили распространение коронавируса среди школьников. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Майя Соловьева на заседании оперштаба, передает корреспондет URA.RU.

«На 44 неделе произошло снижение темпа прироста заболеваемости детей. Наиболее существенное снижение у детей 7-14 лет, это школьники. 5,6% на 44 неделе, относительно 89,8% на 43 неделе. В целом, удельный вес заразившихся детей снизился с 15,2% до 13,6%. Это действует каникулярное время. Оно дает свои результаты», — сообщает Соловьева.

Несмотря на снижение заболеваемости у детей, глава Роспотребнадзора отметила, что возрастная группа 15-17 лет оказалась наиболее пораженной группой. «Эта группа требует особого внимания. То, каким образом они соблюдают каникулярное время и не собираются ли в группы», — отмечает Соловьева.

Ранее URA.RU писало, что все школы и организации дополнительного образования ХМАО уйдут на двухнедельные каникулы до 8 ноября. А в некоторых городах родительские патрули начнут проверять торговые центры и выгонять школьников.