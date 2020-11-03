ПФР тратит деньги налогоплательщиков на пиар Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Пенсионный фонд России (ПФР) разместил тендер на 259,7 млн рублей, которые намерен направить на «проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения» на телевидении, радио и в интернете. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

За деньги ПФР будет рассказывать о том, какие изменения происходят в пенсионном законодательстве, как производится расчет пенсий, о пенсионных правах россиян, а также о госуслугах фонда. Выигравший тендр подрядчик обязан будет создать и разместить в эфире телеканалов и радиостанций ролики, а в интернет-СМИ соответствующие баннеры.

Ожидается, что реклама ПФР появится на «Первом канале», «России 1», «Пятом канале», РЕН ТВ и НТВ. Разместить аудио-ролики планируется на 15 радиостанциях, в числе которых Energy и Comedy Radio. Баннеры ПФР будут размещены на 17 сайтах: главной странице «Яндекса» (ожидание — 150 млн показов), на сайте РБК (10 млн), на сайте «Коммерсанта» (2 млн), в соцсетях «Одноклассники» (20 млн), во «ВКонтакте» (8 млн) и других.

Потенциальный подрядчик также будет обязан заниматься доработкой промо-сайта, ориентированного на старшеклассников и студентов. На этом сайте молодым людям разъясняют вопросы формирования будущей пенсии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пенсионный фонд России намерен потратить в ближайшие годы больше 706 млн рублей на новые здания в регионах. Это следует из материалов к проекту бюджета ПФР на 2021 год и плановый период 2022—2023 годы.