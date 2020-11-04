Европа откажется от российской нефти после выборов в США

В перспективе Европа начнет сокращать импорт российской нефти, думает Дмитрий Голубовский Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Европа начнет снижать интерес к российской нефти в случае победы на президентских выборах в США демократа Джозефа Байдена. Это приведет к тому, что Россия начнет терять валютную выручку от импорта углеводородов в европейские страны. Об этом URA.RU заявил финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

По словам эксперта, в программе стимулирования экономики, разработанной Европейским центральным банком, есть компонент, который посвящен переходу на зеленую энергетику. «Россию можно будет заместить как поставщика энергоносителей, с Байденом здесь европейцы абсолютно солидарны, с точки зрения долгосрочных интересов и программ развития», — сказал URA.RU Голубовский.

«Они [европейцы] могут быть солидарны с Америкой в том, чтобы сокращать импорт российского топлива. Поэтому еще может падать валютная выручка из-за падения объемов поставок. Здесь ситуация будет крайне неприятная. Это будет возвращение в 90-е годы», — отметил финансовый аналитик. Голубовский подчеркнул, что цены на нефть могут оставаться низкими из-за того, что мировое потребление углеводородов меняется.

3 ноября в США начались президентские выборы. На кресло главы государства претендуют действующий лидер страны Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. На фоне выборов цена на нефть марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель в ходе торгов на Межконтинентальной бирже ICE, передает RNS. Ранее Дмитрий Голубовский предрек, что в случае победы Байдена, к августу 2021 года курс доллара достигнет 120 рублей.