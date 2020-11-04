В Госдуме оценили будущее отношений России и США после выборов

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду на нормализацию диалога с США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Независимо от того, кто победит на президентских выборах в США, улучшений отношений России и Америки не ожидается. Однако РФ рассчитывает на нормализацию диалога, написал на своей странице в Facebook глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«При победе любого из кандидатов изменений к лучшему пока ожидать не приходится. И это к большому сожалению. Россия последовательно выступает за нормализацию двустороннего диалога с США, однако также последовательно встречает сопротивление с американской стороны», — написал Слуцкий.

Он добавил, что антироссийская карта будет разыгрываться независимо от того, кто «будет хозяином Белого дома последующие четыре года». «Тем не менее, мы сохраняем надежду на здравый смысл и здоровый прагматизм», — заключил депутат. При этом он обратил внимание, что интрига на выборах президента США сохраняется.

3 ноября в США проходят выборы президента. По последним данным, у демократа Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у действующего президента Дональда Трампа — 213, оба они сохраняют шансы на избрание. При этом оба кандидата заявляют, что намерены через суд добиваться подсчета голосов, пишет RNS . В разговоре с URA.RU эксперт по политике США Станислав Бышок сообщил, что антироссийская политика в Америке останется независимо от президента. Однако Байден, по его словам, на посту президента будет более последовательным и понятным.