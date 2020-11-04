Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщают белорусские СМИ.
«Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным», — пишет Sputnik Беларусь в своем telegram-канале. Подробности разговора лидеров пока не известны.
В прошлый раз президенты созванивались 7 октября, в день рождения Путина. Тогда лидеры двух стран обсудили двустороннюю повестку, дали оценку региональному сотрудничеству и кооперации предприятий. Одной из главных тем стало полное открытие границ между Белоруссией и Россией — отработать этот вопрос поручат правительствам государств, передает «Национальная служба новостей». До этого президенты обсуждали по телефону ситуацию в Карабахе, где происходит военный конфликт между Арменией и Азербайджаном.
В августе, когда в Белоруссии начались протесты после президентских выборов, Лукашенко несколько раз звонил Путину, пишет «
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