Путин и Лукашенко поговорили по телефону

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Лукашенко, лыжи, путин владимир, лукашенко александр
Телефонный разговор президенты провели 4 ноября Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщают белорусские СМИ.

«Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным», — пишет Sputnik Беларусь в своем telegram-канале. Подробности разговора лидеров пока не известны.

В прошлый раз президенты созванивались 7 октября, в день рождения Путина. Тогда лидеры двух стран обсудили двустороннюю повестку, дали оценку региональному сотрудничеству и кооперации предприятий. Одной из главных тем стало полное открытие границ между Белоруссией и Россией — отработать этот вопрос поручат правительствам государств, передает «Национальная служба новостей». До этого президенты обсуждали по телефону ситуацию в Карабахе, где происходит военный конфликт между Арменией и Азербайджаном.

В августе, когда в Белоруссии начались протесты после президентских выборов, Лукашенко несколько раз звонил Путину, пишет «Федеральное агентство новостей». Позже они встретились в Сочи и общались четыре часа. За это время они обсудили ситуацию в республике.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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