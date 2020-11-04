Звезды спорта против присвоения Нурмагомедову звания Героя РФ

Звездные спортсмены высказались против присвоения Хабибу Нурмагомедову звания Героя России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Звезды российского спорта высказались против присвоения бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. Своим мнением с журналистами поделились боец ММА Александр Шлеменко, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Звание Героя РФ Хабибу — в моём понимании, это всё-таки перебор. Для меня герой тот, кто жертвует собой ради одного или нескольких людей. Я так воспитан. Пожарные, люди на войне, которые спасают других. Может, здесь какая-то градация есть… Да, у Хабиба есть заслуги, которые никто не отрицает. Но это коммерческий вид спорта. Хабиб зарабатывал в нём деньги, поэтому, считаю, не очень подходит под это звание», — сказал Шлеменко в беседе с Championat.com.

Солидарна с ним Роднина. Она уверена, что звание Героя РФ должны присваивать за какой-то подвиг, чем не является профессионализм спортсмена. «Это работа, как у любого спортсмена-профессионала. Не знаю, я как-то к этому не готова. Как решат, так решат. Но ничего героического в его действиях не увидела», — сказала фигуристка в беседе с «Спорт-Экспресс».

Константин Цзю, в свою очередь, отметил, что для спортсменов существуют другие звания, присваиваемые за заслуги. «Герой России? За что? Заслуженный мастер спорта — это понятно, даже не обсуждается. А звание Героя России… Я не понимаю. Как бы я ни уважал Хабиба и все то, что он делает. Это несопоставимые вещи», — приводит Sport24 слова боксера.

Согласен со спортсменами оказался и Губерниев, который напомнил «Спорт-Экспресс» о существовании звания Герой Труда. Его получила пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина. «Но давайте не будем разбрасываться званиями», — предложил журналист, назвавший Нурмагомедова «безусловно хорошим спортсменом».