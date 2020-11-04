Экономист раскрыл, как итоги выборов в США повлияют на курс рубля

Колебание рубля сохранится независимо от итогов президентских выборов в США, считает Александр Абрамов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Колебание рубля продолжится вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США. Такое мнение выразил директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР ДВФУ Александр Абрамов.

«С рублем, думаю, будет то же самое, что сейчас. Если [действующий президент США Дональд] Трамп победит, сразу будут колебания, если [кандидат от демократов Джозеф] Байден — чуть позже», — приводит слова Абрамова РИА «Новости». По его словам, сейчас валютный рынок находится в ожидании. Он подчеркнул, что турбулентность будет в любом случае, однако пока неизвестно, когда она наступит.

Абрамов предположил, что после президентских выборов в США мир разделится на несколько зон влияния с собственными валютами. Рыночная модель экономики исчерпала себя и деньги потеряли кредитную силу, полагает эксперт. При этом, считает Абрамов, в будущем США и Китай поборются за рынок стран Юго-Восточной Азии.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Действующий глава государства Дональд Трамп заявил, что останется в Белом доме еще на четыре года, передает VSE42.ru. Однако его оппонент Джо Байден сказал, что он набрал большинство голосов избирателей и уверен в своей победе. Трамп сообщил, что президентским выборам и целостности избирательной системы США был нанесен ущерб, пишет агентство Nation News. Тем временем в стране уже начались протесты против итогов голосования.