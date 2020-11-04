Педагоги ХМАО боятся возврата к дистанционному обучению

Учителя считают, что дистанционное образование подходит только для средней и старшей школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Учителя отдельных школ в ХМАО боятся возврата к дистанционному обучению, которое могут ввести в регионе, если ситуация с коронавирусом станет более напряженной. Такими опасениями с URA.RU поделились несколько опытных педагогов на условиях анонимности.

«Как директор школы я отвечаю и за качество образования и за здоровье обучающихся и сотрудников. Понятно, что лучше уж дистанционное обучение, чем никакое, но учителя, особенно взрослые, так и не смогли перестроится на такой формат работы, хоть и не все», — рассказала журналисту URA.RU директор одной из Нижневартовских школ.

По мнению другого педагога (из Ханты-Мансийска), опыт конца прошлого учебного года показал, что дистанционная форма обучения так и не стала полноценной заменой очной. «Самое больное — это удар по первоклашкам. Они не умеют учиться, с ними все нужно делать, а дома этим могут заниматься только родители, для которых это стресс. Дистанционка хороша только для средней и старшей школы», — считает педагог.

Сейчас школьники ХМАО находятся на осенних каникулах, которые из-за коронавируса сделали в два раза длинней. По мнению директора департамента образования ХМАО Алексея Дренина, сейчас нет оснований для введения тотального дистанта. «Выходим с каникул на учебу (9 ноября — ред.) очно и работаем в этой парадигме. Условия введения тотального дистанта — обоснованное мнение Роспотребнадзора, исходя из отрицательной динамики заболеваемости детей», — добавил чиновник.

Ранее URA.RU писало, в ХМАО двухнедельные каникулы заметно снизили распространение коронавируса среди школьников. При этом тотальный масочный режим и другие ковидные ограничения действуют в ХМАО до 31 декабря.