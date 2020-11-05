Власти призвали россиян не выезжать за границу

В Министерстве иностранных дел России призвали граждан отложить необязательные поездки за границу. Оставаться в стране ведомство просит до стабилизации ситуации с коронавирусом.
«Мы вновь обращаемся к нашим гражданам. По возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется», — приводит RT слова представителя МИДа Марии Захаровой.
Ранее Захарова предупреждала, что вторая волна коронавируса в мире может оказаться сильнее первой, поэтому россиянам следует отказаться от поездок за границу. Она назвала обстановку на туристических направлениях «весьма нестабильной» и заявила, что она может ухудшиться в любой момент, передает телеканал 360.
Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение с 27 марта. Решение было связано с распространением коронавируса в мире. С 1 августа страна начала постепенно открывать границы с другими государствами.
С начала пандемии COVID-19 заразились 1 712 858 россиян, 1 279 169 из их вылечились. Скончались от коронавируса 29 509 пациентов.
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