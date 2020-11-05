В ЯНАО третью неделю длится аномальная волна смертей от COVID

На Ямале подтверждено 21 669 случаев коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За две с половиной недели в Ямало-Ненецком автономном округе умерли почти полсотни человек с подтвержденным коронавирусом — это треть от всех летальных случаев за время пандемии. За последние сутки скончались еще два пациента. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

«Скончались мужчина из Лабытнанги 1950 года рождения и 82-летняя женщина в Салехарде. Интенсивная терапия и усилия врачей, к сожалению, не принесли результата», — рассказала глава оперштаба Татьяна Бучкова. Число погибших от коронавируса ямальцев выросло до 155 человек.

Кроме того, за последние сутки в ЯНАО коронавирусом заразились 189 человек. Больше всего случаев пришлось на месторождения, там заболели 39 вахтовиков. В Надымском районе вирус подхватили 19 жителей, а в Пуровском — 16. В Салехарде подтвердили 17 случаев, в Лабытнанги — 16, в Ноябрьске — 15. Стабильной остается ситуация в Новом Уренгое, где за сутки заболели 10 горожан. Всего в округе подтверждено 21 669 случаев коронавируса, вылечились 15 159 пациентов.

Аномальный всплеск смертей в ЯНАО наблюдается последние 18 дней. За это время умерли 49 пациентов. По частоте смертей Ямал занимает восьмое место в России — 28,8 случая на 100 тысяч населения. Сейчас ЯНАО с небольшим перевесом опережают Коми и Тульская область — по 29 случаев.

Карантин в ЯНАО продлится до 1 декабря. Эпидемия на Ямале развивается по так называемому «московскому сценарию», что грозит региону масштабными ограничениями. Сейчас в ЯНАО идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности. URA.RU составило актуальный список запретов и разрешений, которые будут действовать в регионе на время пандемии.