Главой курганского штаба Навального заинтересовались силовики

Алексею Шварцу может грозить до двух лет лишения свободы Фото: Владимир Жабриков

Курганский оппозиционный активист Алексей Шварц стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в уклонении от прохождения военной службы, рассказали URA.RU источники, близкие к силовым структурам. Шварц известен в Кургане как сторонник блогера Алексея Навального и руководитель его штаба.

«Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом», — рассказал инсайдер. По его словам, в течение года Шварца неоднократно пытались вызвать в военкомат в городе Куртамыш. Шварц либо отказывался принимать повестку, либо ее вручали, но в военкомат к назначенному времени он не приходил.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей — до двух лет лишения свободы. Также возможно наказание в виде штрафа, ареста или принудительных работ.

Шварц в разговоре с URA.RU подтвердил, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Он рассказал, что повестку на допрос ему засунули под дверь. Активист созвонился со следователем и узнал, что в отношении него возбуждено уголовное дело за уклонение от призыва. «Допрос будет на следующей неделе», — добавил Шварц. В региональном СУ СК пообещали прокомментировать информацию в ответ на письменный запрос (направлен редакцией).

Год назад URA.RU сообщало об обысках у Шварца, которые проходили одновременно с обысками в штабах Навального в других городах России. У активиста тогда изъяли телефон и компьютер. После восстановления сим-карты Шварц обнаружил, что оказался должен банку 7,5 млрд рублей. В банке пояснили URA.RU, что произошла техническая ошибка, которую позже исправили. В начале года преподавателя Курганского госуниверситета Евгения Левченко приговорили к четырем годам лишения свободы условно за взятку в виде проектора от студентов за успешную сдачу госэкзамена и защиту дипломов. Этот проектор купил Шварц, собрав с однокурсников деньги.