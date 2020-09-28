В Челябинской области закрывают больницы под коронавирусные базы

В областной перинатальный центр вновь планируют вернуть ковидных больных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области вновь начали перепрофилировать лечебные учреждения под базы для лечения коронавируса. Об этом 29 сентября сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Разворачиваем новые базы, чтобы обеспечить максимальный объем помощи. В Челябинске закрываем под базу долечивания кожно-венерологический диспансер на Блюхера. Туда из инфекционных стационаров будут переводиться пациенты с положительной динамикой, которым нужна не столь интенсивная терапия. Под эти же цели сейчас определяем аналогичные учреждения в других муниципалитетах», — рассказала Гехт.

Кроме того, под прием заболевших коронавирусом вновь собираются отдать областной перинатальный центр в Челябинске. Это может произойти уже на следующей неделе. Его уже перепрофилировали для этого в конце июля, но в начале августа сочли, что в этом нет необходимости.

Однако оптимизм, характерный для последнего летнего месяца, когда Челябинская область перешла на второй этап снятия карантина, сменился озабоченностью. Осенью заболеваемость вновь пошла в рост, вернувшись к рекордным показателям трехмесячной давности. Вспышки COVID регистрируются в органах власти, в школах и университетах, заражаются ученики и педагоги, из-за повышенной нагрузки скорой помощи приходится ждать до двух суток.