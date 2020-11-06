Политолог: США не смогут вмешиваться в выборы в других странах

Текущие президентские выборы в США нанесут стране серьезный ущерб Фото: Александр Мамаев © URA.RU

США после президентских выборов могут потерять право оценивать выборы других стран с точки зрения демократии. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«США утрачивают моральное право оценивать чьи-либо выборы с точки зрения демократии», — сказал Мартынов. Он отметил, что американская избирательная система в ходе президентских выборов показала, что не справляется со своей функцией. По мнению политолога, неважно, кто одержит победу на выборах в США, так как в результате проведения самого голосования будет нанесен политический ущерб.

Мартынов подчеркнул, что в России и в Америке разное представление о цели открытых демократических выборов. В РФ — это установление устойчивых предпочтений большинства в отношении того или иного кандидата, а в США это «шоу, веселые соревнования, по типу боев без правил». «Главное свалить соперника здесь и сейчас», — заключил директор Института новейших государств. По его словам, признание текущих выборов понижает планку для качества организации голосования в других странах.

Подведение итогов выборов в США продолжается. Эксперты в ходе подсчета выявили 1,8 миллионов махинаций, проведенных с голосами электората. Директор центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в разговоре с URA.RU заявил, что система выборов в США имеет множество недочетов, которые ярко проявляются во время нынешних выборов президента страны. Несколько американских телеканалов остановили прямую трансляцию выступления нынешнего главы и кандидата в президенты США Дональда Трампа, в котором он заявлял о попытке противников «украсть выборы», а также отмечал множество нарушений и утверждал, что после подсчета голосов одержит победу, пишет RT. Ведущие программ назвали его заявления бездоказательными.