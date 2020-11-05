05 ноября 2020

Скончался высокопоставленный челябинский чиновник. Его руководитель умер от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Пластовском районе с начала сентября скончались уже два руководителя Фото: Илья Московец © URA.RU

Скончался замглавы Пластовского района (Челябинская область) по вопросам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Галий Карамутдинов. В сентябре от коронавируса умер его руководитель Александр Неклюдов. Информацию о смерти Карамутдинов URA.RU подтвердил новый глава района Андрей Пестряков.

«Он болел две недели, врачи диагностировали инфаркт и инсульт. Тесты на COVID были отрицательными. Карамутдинову был 61 год», — пояснил URA.RU Пестряков.

Похороны Карамутдинова прошли накануне вступления Пестрякова в должность главы района. Прежний глава района, руководивший муниципалитетом более 30 лет, умер от ковидной пневмонии в ночь на 18 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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