Скончался замглавы Пластовского района (Челябинская область) по вопросам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Галий Карамутдинов. В сентябре от коронавируса умер его руководитель Александр Неклюдов. Информацию о смерти Карамутдинов URA.RU подтвердил новый глава района Андрей Пестряков.
«Он болел две недели, врачи диагностировали инфаркт и инсульт. Тесты на COVID были отрицательными. Карамутдинову был 61 год», — пояснил URA.RU Пестряков.
Похороны Карамутдинова прошли накануне вступления Пестрякова в должность главы района. Прежний глава района, руководивший муниципалитетом более 30 лет, умер от ковидной пневмонии в ночь на 18 сентября.
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