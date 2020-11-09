В Курганской области обновился рекорд по коронавирусу

Больных коронавирусом в Курганской области лечат в разных городах и районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 10 ноября подтвердилиcь 94 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Данный показатель является рекордным для региона. Предыдущий максимум заражений был зафиксирован 7 ноября, когда подтвердились 93 случая.

«На 10 ноября в Курганской области лабораторно подтверждено 94 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 39 больных зафиксированы в Кургане, остальные — в Альменевском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Притобольном, Целинном районах, Шумихинском и Макушинском муниципальных округах.

Всего в области обнаружили 6805 больных коронавирусом. Из них 5406 человек выздоровело, 105 пациентов скончалось от коронавируса. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.