Введение коронавирусных послаблений в регионе в ближайшие дни кажется фантастическим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за ухудшения коронавирусной обстановки в Курганской области школьников и студентов оставили на дистанционном обучении. Послабления в регионе, по прогнозу URA.RU, в ближайшие семь дней можно будет вводить только в оптимистичном сценарии, но его вероятность почти нереальна.

Для нового этапа снятия ограничений региону нужно четыре дня подряд иметь не менее 207 свободных коек, тестировать на COVID-19 от 70 человек на 100 тысяч населения в день. Коэффициент распространения инфекции на разных этапах должен быть ниже 1,0, 0,8 или 0,5.

В Курганской области послабления можно ввести, если данный коэффициент четыре дня подряд продержится ниже 0,5, так как регион находится на втором этапе снятия ограничений. В ближайшие семь дней это возможно только в оптимистичном сценарии, в котором число новых случаев заражения коронавирусом должно ежедневно сокращаться на 19. Но это почти нереально.

По стабильному прогнозу, в регионе будут ежедневно регистрировать 81 новый случай заражения COVID-19 (среднее значение по итогам последних семи дней). Для пессимистичного прогноза достаточно, чтобы число новых заболевших ежедневно увеличивалось на одного.

На 5 ноября в области подтвердили 87 случаев заражения COVID-19 за день, что является рекордом для региона. Всего в области коронавирус обнаружили у 6344 человек. В октябре для людей старше 65 лет власти ввели обязательную самоизоляцию, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей.

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU