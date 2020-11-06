Стало известно, в какой колонии будет отбывать срок Ефремов

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов будет отбывать срок в одной из колоний Белгородской области. Об этом заявили представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
«Ефремов будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области», — цитирует члена ОНК ТАСС.
В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии после аварии на Смоленской площади, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. В момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов сообщал, что хочет остаться отбывать наказание в СИЗО №5 Москвы. Там он решил создать тюремный театр, в котором хотел ставить постановки развлекательного и воспитательного характера. Однако 6 ноября актера отправили из СИЗО в колонию.
Подписывайтесь на URA.RU в