06 ноября 2020

Стало известно, в какой колонии будет отбывать срок Ефремов

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Спектакль
Ефремов проведет 7,5 лет в Белгородской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов будет отбывать срок в одной из колоний Белгородской области. Об этом заявили представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Ефремов будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области», — цитирует члена ОНК ТАСС.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии после аварии на Смоленской площади, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. В момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов сообщал, что хочет остаться отбывать наказание в СИЗО №5 Москвы. Там он решил создать тюремный театр, в котором хотел ставить постановки развлекательного и воспитательного характера. Однако 6 ноября актера отправили из СИЗО в колонию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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