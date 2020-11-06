Туристов изолируют в номерах с насекомыми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У российских туристов, прилетевших на Кубу, тесты на коронавирус сделали в общественном туалете. Когда у некоторых из группы выявили положительные результаты, их трансфером отправили в больницу. Всех, кто находился с ними в контакте, изолировали в отдельном бункере, сообщила российская туристка, оказавшаяся в этой ситуации.

«Там нет интернета и возможности связаться с ресепшн. Наш гид абсолютно не интересуется ситуацией», — рассказала пострадавшая в Instagram.

Екатеринбурженка также отмечает, что тем, у кого тест на коронавирус не показал положительного результата, сделают его повторно через 5 дней. Все это время туристы должны будут находиться в изоляции. Если второй тест будет отрицательный, они отправятся домой. На просьбы провести платный тест, результаты которого будут получены быстрее, пострадавшей туристке отказали.

Ночью женщина, не выдержав условий пребывания, сбежала из бункера, но затем вернулась, чтобы быть на связи с персоналом туроператора. Больше всего претензий она выразила оператору «Пегас Туристик», который, по ее словам, не предпринимает никаких мер, чтобы изменить эту ситуацию. Позднее пострадавшая туристка сообщила, что туроператор отреагировал. Пострадавших обеспечили питанием: подали воду, горячие напитки и фрукты. В номерах потравили насекомых. Кроме того, тем, у кого первый тест на коронавирус оказался положительным, провели еще два теста для уточнения результатов.

«Вся эта ситуация — это иллюстрация того, что остается за кадром, когда ты приезжаешь на отдых. Куба не готова к туристам», — предупредила пострадавшая екатеринбурженка. На вопросы URA.RU женщина пока не ответила.