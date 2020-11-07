Карантин сильно повлиял на сферу услуг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус не навредит экономике в промышленных регионах страны, но сильно повлияет на области, где нет тяжелой промышленности. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экономист, член генерального совета «Деловой России» Антон Любич.

Как сообщил экономист URA.RU, даже если в России объявят всеобщий карантин, промышленные города, такие как Екатеринбург и Пермь, все равно будут на исключительном положении. Никто не остановит тяжелую промышленность, металлургию, энергетическую и оборонную промышленность. На крупные предприятия пандемия коронавируса особо не повлияет. «Конечно, люди там буду работать и болеть и, возможно, будут заражать окружающих. Этот фактор нельзя отменить», — отметил он.

Любич также рассказал, что карантин серьезно ударит по регионам, где основным видом деятельности является сфера услуг. В качестве примера он назвал Москву. «На тех, кто сидит в офисах, например, в Москве, пандемия коронавируса повлияет очень сильно. Придется переводить всех сотрудников на удаленную работу. А те, кто работает у станков, так и будут у них работать — они же не смогут взять эти станки домой», — отметил эксперт.

В свою очередь, по мнению экспертов, Россия не выдержит второй волны коронавируса и, соответственно, вводимых карантинных мер. Такого мнения придерживается экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин.