Главврач Коммунарки назвал симптомы второй волны коронавируса

Денис Проценко назвал характерные проявления коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко назвал главные симптомы, характерные для больных коронавирусом во время второй волны пандемии. Список главных показателей он перечислил во время интервью для проекта RT «Эпидемия с Антоном Красовским».

Лихорадка

Температура тела выше 38 градусов, устойчивая к жаропонижающим

Отдышка. Частота дыхания больше 28 раз в минуту при норме 16-20.

Снижение насыщенности крови кислородом.

Ранее врач спрогнозировал начало третьей волны COVID-19. Он считает, что она ожидается в марте, когда начнется очередной сезон гриппа и ОРВИ. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал наиболее настораживающим симптомом коронавирусной инфекции одышка, возникающую одновременно с тахикардией, передает «Национальная служба новостей».