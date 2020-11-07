Главврач Коммунарки назвал симптомы второй волны коронавируса

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Люди в городе. Тюмень, люди в масках
Денис Проценко назвал характерные проявления коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко назвал главные симптомы, характерные для больных коронавирусом во время второй волны пандемии. Список главных показателей он перечислил во время интервью для проекта RT «Эпидемия с Антоном Красовским».

  • Лихорадка
  • Температура тела выше 38 градусов, устойчивая к жаропонижающим
  • Отдышка. Частота дыхания больше 28 раз в минуту при норме 16-20.
  • Снижение насыщенности крови кислородом.

Ранее врач спрогнозировал начало третьей волны COVID-19. Он считает, что она ожидается в марте, когда начнется очередной сезон гриппа и ОРВИ. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал наиболее настораживающим симптомом коронавирусной инфекции одышка, возникающую одновременно с тахикардией, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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