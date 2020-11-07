07 ноября 2020

В Екатеринбурге в районе завода РТИ горит склад в бытовой химией. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в историческом здании по ул. Дзержинского 34. Тюмень, дым, пожар, пожарные
На месте работают больше 60 пожарных Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Екатеринбурге в районе завода РТИ горит склад площадью 600 квадратных метров. На месте работают больше 60 пожарных и 19 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Информации о пострадавших нет. Угрозы распространения пожара на соседние строения нет. Для координации сил и средств на месте развернут оперативный штаб. На месте пожара работают 61 человек личного состава, 19 единиц пожарно-спасательной техники», — говорится в сообщении.

Пожар, как отмечается, произошел в доме 267 по улице 8 марта. Подписчики паблика «Инцидент Екатеринбург» опубликовали видео. На кадрах виден открытый огонь и столб черного дыма.

Добавлено: площадь пожара составила 1500 кв. метров, треть кровли обрушилась. Быстрому распространению огня способствовала «большая горючая загрузка склада». На нем хранилось электрооборудование, парфюмерия и бытовая химия.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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