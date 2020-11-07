В Екатеринбурге в районе завода РТИ горит склад площадью 600 квадратных метров. На месте работают больше 60 пожарных и 19 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
«Информации о пострадавших нет. Угрозы распространения пожара на соседние строения нет. Для координации сил и средств на месте развернут оперативный штаб. На месте пожара работают 61 человек личного состава, 19 единиц пожарно-спасательной техники», — говорится в сообщении.
Пожар, как отмечается, произошел в доме 267 по улице 8 марта. Подписчики паблика «Инцидент Екатеринбург» опубликовали видео. На кадрах виден открытый огонь и столб черного дыма.
Добавлено: площадь пожара составила 1500 кв. метров, треть кровли обрушилась. Быстрому распространению огня способствовала «большая горючая загрузка склада». На нем хранилось электрооборудование, парфюмерия и бытовая химия.
Подписывайтесь на URA.RU в