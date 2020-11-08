В РФ третий день подряд выявляют больше 20 тысяч больных COVID

За сутки в России подвержено 20 498 случаев коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуация с коронавирусом в регионах России продолжается ухудшаться. За последние сутки в стране выявлено 20 498 новых случаев COVID-19, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Тем временем в Москве, которая в период эпидемии является лидером по числу больных, обстановка улучшается второй день подряд.

«За последние сутки в России выявлено 20 498 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни», — пишет оперштаб. Умерли 286 зараженных. Из больниц выписаны 11 492 пациента. Уже третий день в России выявляют более 20 тысяч новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в России заболели инфекцией 1 774 334 человека.

Лидером по числу коронавирусных пациентов по-прежнему является Москва. За сутки в столице выявили 5 751 заражений. На втором месте Санкт-Петербург с 1331 случаем коронавируса. Также большое число заболевших в Московской области, там 644 новых больных.

Обостряется ситуация с коронавирусом в регионах УрФО. В Свердловской области 8 ноября подвержен 291 случай инфекции. Также в тройке лидеров остаются ХМАО и ЯНАО, там по 201 и 194 случая соответственно. Прибавилось больных в Пермском крае (191 новых больных) и Челябинской области (+185). Меньше всего новых заражений по УрФО в Тюменской (153 человека) и Курганской (93 человека) областях.