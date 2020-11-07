07 ноября 2020

В каких регионах РФ жители отказываются ставить прививку от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Вакцина. Ковид. Спутник V. Челябинск, прививка, вакцина, ампулы, covid, ковид, спутник v
В большинстве городов-миллионников жители не готовы вакцинироваться от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жители Урала и Сибири чаще остальных высказывают свое желание получить вакцину от коронавируса. Москвичи и петербуржцы же, напротив, не хотят этого делать, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.

«Более 50% жителей Екатеринбурга, Перми, Красноярска, Новосибирска и Самары хотели бы сделать себе прививку от COVID-19», — пишет РБК со ссылкой на исследование. Главной мотивацией является желание «работать и жить полной жизнью, а не болеть или сидеть на карантине». Участники опроса уверены, что это рискованный, но фактически единственный способ защиты от вируса.

В целом же доля противников прививки среди жителей крупных городов выше. В Челябинске и Омске не планируют вакцинироваться 51% респондентов, в Волгограде — 52%, в Воронеже — 55%, в Нижнем Новгороде и Уфе — по 56%, в Ростове-на-Дону — 58%, в Казани — 60%. В Москве высказались против 64%, в Петербурге — 65%.

В Москве до конца ноября ожидается проведение массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, пишет RT. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что к концу ноября можно будет рассчитывать на 500 тысяч доз вакцины в гражданском обороте.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...