В каких регионах РФ жители отказываются ставить прививку от COVID

Жители Урала и Сибири чаще остальных высказывают свое желание получить вакцину от коронавируса. Москвичи и петербуржцы же, напротив, не хотят этого делать, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.
«Более 50% жителей Екатеринбурга, Перми, Красноярска, Новосибирска и Самары хотели бы сделать себе прививку от COVID-19», — пишет РБК со ссылкой на исследование. Главной мотивацией является желание «работать и жить полной жизнью, а не болеть или сидеть на карантине». Участники опроса уверены, что это рискованный, но фактически единственный способ защиты от вируса.
В целом же доля противников прививки среди жителей крупных городов выше. В Челябинске и Омске не планируют вакцинироваться 51% респондентов, в Волгограде — 52%, в Воронеже — 55%, в Нижнем Новгороде и Уфе — по 56%, в Ростове-на-Дону — 58%, в Казани — 60%. В Москве высказались против 64%, в Петербурге — 65%.
В Москве до конца ноября ожидается проведение массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, пишет RT. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что к концу ноября можно будет рассчитывать на 500 тысяч доз вакцины в гражданском обороте.
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