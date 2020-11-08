Армения заявила о боях в стратегически важном городе Карабаха

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, взрыв
Арцрун Ованнисян считает, что боевые действия в Шуши могут закончиться 9 ноября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В стратегически важном городе Шуши непризнанной Нагорно-Карабахской республики ведутся боевые действия. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Военные действия в данный момент продолжаются на территории города Шуши», — цитирует ТАСС Ованнисяна. Также бои идут в окрестностях города, добавил он.

Представитель ведомства считает, что боевые действия на данной территории могут закончиться к завтрашнему дню. Шуши имеет стратегическое значение в Нагорном Карабахе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что войска республики захватили Шуши. Однако военный эксперт Александр Жилин заявил URA.RU, что это не так и на самом деле Алиев блефует, так как азербайджанские военные несут потери.

Конфликт в непризнанной республике между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Страны трижды договаривались о прекращении боевых действий, но бои не прекращаются. Стороны готовы привлечь Россию в качестве посредника для урегулирования конфликта, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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