Армения заявила о боях в стратегически важном городе Карабаха

В стратегически важном городе Шуши непризнанной Нагорно-Карабахской республики ведутся боевые действия. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
«Военные действия в данный момент продолжаются на территории города Шуши», — цитирует ТАСС Ованнисяна. Также бои идут в окрестностях города, добавил он.
Представитель ведомства считает, что боевые действия на данной территории могут закончиться к завтрашнему дню. Шуши имеет стратегическое значение в Нагорном Карабахе.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что войска республики захватили Шуши. Однако военный эксперт Александр Жилин заявил URA.RU, что это не так и на самом деле Алиев блефует, так как азербайджанские военные несут потери.
Конфликт в непризнанной республике между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Страны трижды договаривались о прекращении боевых действий, но бои не прекращаются. Стороны готовы привлечь Россию в качестве посредника для урегулирования конфликта, передает «
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