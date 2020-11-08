Меньше всего аварий с пострадавшими происходит в Чечне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловская область вошла в тройку лидеров-регионов, где самая низкая аварийность на дорогах. По данным за 2020 года на 100 тысяч автомобилей в области приходится 98 ДТП с пострадавшими. Ниже аварийность только в Чечне.

В Чеченской республике на 100 тысяч авто приходится 44 аварии, пишет РИА «Новости» в новом рейтинге аварийности на дорогах. Третье место в списке после Свердловской области занимает Ростовская область, где зафиксированы 102 ДТП на 100 тысяч транспортных средств. «В целом по Российской Федерации по итогам января-сентября 2020 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 190 ДТП с пострадавшими. Лучше общероссийского уровня ситуация в 27 регионах», — отмечают составители рейтинга.

Из регионов УрФО, ЯНАО находится на 6 месте (112 ДТП), хотя по итогам 2019 года в этом же рейтинге субьект был на четвертом месте. ХМАО — Югра занимает в рейтинге аварийности 2020 года возьмуюстроку (122 ДТП), за ним следует столица РФ — Москва (127). В третьей десятке, где уровень аварийности уже считается высоким, находится Пермский край (21 место — 159 ДТП). Курганская и Челябинская области отнесены к аварийным регионам — 37 и 39 место соответственно (в обоих регионах по 208 ДТП, но на Южном Урале больше процент летальных исходов). Тюменская область в этом списке на 77 месте (284 ДТП). При этом год назад в регионе ситуация была еще хуже: на 100 тысяч единиц автотранспорта приходилось 500 ДТП с пострадавшими. Замыкает рейтинг Республика Тыва с показателем 632 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта (год назад аварийность составляла больше 800), что более чем в три раза выше общероссийского уровня (190 ДТП).

Ранее сообщалось, что за последние пять лет число погибших в авариях россиян снизилось на 26%. Как отметил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, через несколько лет все региональные и муниципальные дороги должны соответствовать всем требованиям не менее чем на 50%