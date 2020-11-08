08 ноября 2020

Россиян предупредили о затяжном похолодании

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После теплого периода в Россию пришли заморозки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Похолодание в европейской части России сохранится минимум на неделю. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Холодные воздушные массы приходят в начале недели. И такая ситуация будет длиться долго. В течение всей недели будет такой характер погоды на европейской части России», — цитирует ТАСС слова синоптика. Вильфанд подчеркнул, что грядущее похолодание соответствует климатической норме для ноября. «Именно в этот период, по климату, температуры становятся отрицательными. Но, конечно, это будет восприниматься тяжело после теплого периода», — заключил эксперт.

Ранее Вильфанд предупреждал, что ноябрь будет не слишком дождливым, пишет Life. Дефицит осадков прогнозируется на юге России, в целом по стране норма, избыток лишь в южной части Западной и Средней Сибири. Тем временем, в Росгидромете на этой неделе прогнозируют сильные метели в нескольких северных регионах РФ. Также, по данным синоптиков, грядущая зима в России будет холоднее прошлогодней, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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