Россиян предупредили о затяжном похолодании

Похолодание в европейской части России сохранится минимум на неделю. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Холодные воздушные массы приходят в начале недели. И такая ситуация будет длиться долго. В течение всей недели будет такой характер погоды на европейской части России», — цитирует ТАСС слова синоптика. Вильфанд подчеркнул, что грядущее похолодание соответствует климатической норме для ноября. «Именно в этот период, по климату, температуры становятся отрицательными. Но, конечно, это будет восприниматься тяжело после теплого периода», — заключил эксперт.
Ранее Вильфанд предупреждал, что ноябрь будет не слишком дождливым, пишет
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