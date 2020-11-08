Болевший коронавирусом челябинский экс-мэр умер после выписки

В Челябинской области скончался бывший глава Катав-Ивановского муниципального района Василий Васильченко, болевший коронавирусом. Об этом сообщили источники URA.RU в администрации района.
«Васильченко лечили в Сатке от ковидной пневмонии. Когда его состояние улучшилось и пришел отрицательный тест, его выписали из стационара и отправили долечиваться домой. Но там ему вновь стало хуже. Вскоре Василий Васильевич скончался, видимо, от осложнений», — рассказал собеседник URA.RU.
Как подтвердили агентству в местном совете ветеранов, Васильченко действительно умер в начале прошлой недели. Полковник авиации в отставке Васильченко руководил муниципалитетом с 1996 по 2000 год. Спустя десять лет он вернулся в администрацию в качестве заместителя главы района по социальным вопросам. Уволившись, он принимал участие в политической жизни района, баллотировался в местное собрание депутатов от КПРФ. Летом экс-глава отметил 70-летие.
С начала пандемии коронавирусом заразились порядка четверти действующих руководителей муниципалитетов Челябинской области. В Пластовском районе скончались заболевшие COVID глава Александр Неклюдов и его заместитель Галий Карамутдинов. К 9 ноября число зараженных в регионе за сутки достигло 189, с начала пандемии — 21 883. Умерли за все время 698 южноуральцев.
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