Каждый четвертый челябинский мэр заразился коронавирусом

У главы Нагайбакского района диагностирован COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Глава Нагайбакского района Иван Сурменев заболел коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве Челябинской области. С начала пандемии в регионе COVID-19 заболели руководители 10 из 43 городов и районов региона, почти каждый четвертый глава.

«У Сурменева подтвержден коронавирус. Он проходит лечение дома», — сообщил URA.RU источник. В администрации Нагайбакского района говорить о состоянии здоровья главы не стали. «Глава как и большая часть аппарата администрации работает в удаленном режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе Сурменева, воздержавшись от остальных комментариев.

Также стало известно, что коронавирусом переболел и. о. главы Пластовского района Андрей Пестряков. «Я уже выписался и нахожусь на работе», — сообщил URA.RU Пестряков. Прежний глава Пластовского района Александр Неклюдов скончался от ковидной пневмонии 18 сентября.

Коронавирусом сейчас болеют мэр Магнитогорска Сергей Бердников, мэр Троицка Александр Виноградов и глава Еткульского района Юрий Кузьменков. Уже переболели COVID мэр Снежинска Игорь Сапрыкин, глава Увельского района Сергей Рослов, глава Кизильского района Александр Селезнев и глава Сосновского района Евгений Ваганов. По подозрению в заболевании COVID госпитализирована мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова.

«Между собой главы не контактируют. Областные совещания с их участием проходят в режиме ВКС и в Челябинске их не собирают. Главы заражаются оттого, что им приходится контактировать со множеством людей в своих территориях», — пояснил URA.RU источник в правительстве области.