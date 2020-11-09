Вирусолог МГУ не поверил, что коронавирус вызывает бесплодие

Коронавирус поражает не только ткани легких, но и других органов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С начала пандемии коронавируса прошло слишком мало времени, дабы говорить о том, что инфекция вызывает бесплодие и другие необратимые последствия для организма. Но исключать таких последствий нельзя, сообщил в беседе с URA.RU профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что легкое течение коронавируса может вызвать мужское бесплодие, передает «Ридус». По его словам, вирус провоцирует воспалительные заболевания в репродуктивных органах мужчин. Аграновский не исключает этого, но подчеркнул, что подобные последствия не подвержены. «Слишком мало времени прошло с начала эпидемии, чтобы такие выводы делать. Бесплодие — долгоиграющая проблема. Эти сведения не очень взвешенными кажутся. Бесплодие — штука, которая проявляется не сразу. Это не потеря обоняния», — сказал ученый.

Вероятность появления необратимых изменений для организма после COVID-19 Аграновский объяснил тем, что вирус поражает не только ткани легких, но и других органов, в том числе, репродуктивных. Но чтобы научно подтвердить это, необходим минимум год существования коронавируса.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов назвал URA.RU причины тяжелого течения коронавируса. По его словам, человек перенесет инфекцию хуже, если его питание неполноценно.