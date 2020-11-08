Губернатор Куйвашев выходит из отпуска из-за смены полпреда

Куйвашев и Якушев встречались совсем недавно: в октябре министр посещал форум 100+ Forum Russia в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выйдет из отпуска в среду, 11 ноября, сообщили собеседники URA.RU. Информация об этом появилась на фоне отставки полпреда Николая Цуканова и назначения на эту должность министра ЖКХ РФ Владимира Якушева.

«Полномочия первого зама Алексея Орлова, который исполняет обязанности губернатора во время отсутствия Евгения Куйвашева, истекают 10 ноября», — утверждают собеседники, знакомые с копией соответствующего указа. В Департаменте информполитики региона подтвердили, что Орлов является и. о. главы региона до 10 ноября включительно.

Куйвашев отправился на отдых 5 ноября. Губернатор проводит его заграницей: он, в частности, посещал Венгрию, где встречался с президентом Международной федерации дзюдо Мариусом Визером. Вернуться к делам он планировал в четверг, 12 ноября.

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе. Информация появилась на сайте Кремля. О кадровых перестановках в правительстве РФ агенство URA.RU сообщало ранее. Источники утверждали, что все слухи последних двух месяцев об отставке того или иного министра, а то и о ликвидации ведомств, были связаны с ожиданием изменения процедуры назначения глав министерств федерального значения. Теперь их утверждают депутаты Госдумы.