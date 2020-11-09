Фанаты из Тюмени подарили Киркорову часы Rolex и золотой IPhone. Видео

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Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, киркоров филипп
Подарок приурочен к выходу новой песни Филиппа Киркорова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменские кондитеры Людмила и Александр Гольцман изготовили съедобные часы Rolex, микрофон и золотой IPhone для певца Филиппа Киркорова. Подарок был приурочен к выходу новой песни артиста «Rolex», которую он записал вместе с рэпером Dava (Давид Манукян).

Кондитерское изделие было доставлено Киркорову в Дубай, где он презентовал новый хит. «Ой, какая красота. Ой, из Тюмени. Надо в холодильник срочно, чтобы это сохранилось до выезда», — сказал Киркоров на видео, которое разместила в своем Instagram Людмила Гольцман.

Это не первый подарок тюменских кондитеров российской поп-звезде. В прошлый раз Киркорову дарили его съедобный портрет топлес.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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