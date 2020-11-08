Компания тюменского депутата выплатит 400 тысяч за смерть женщины

Жительнице Ишима присудили 400 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Ишима получит компенсацию от муниципального предприятия «Спецавтохозяйство», по вине сотрудника которого погибла ее мать. Об этом сообщает прокуратура региона. Директором компании является депутат гордумы Ишима Александр Якушев.

«Ишимский городской суд Тюменской области вынес решение о взыскании с МУП „Спецавтохозяйство“ 400 тысяч рублей компенсации морального вреда жительнице Ишима за гибель ее матери в дорожно-транспортном происшествии», — сообщает прокуратура области. ДТП случилось в ноябре 2018 года. Водитель КАМАЗа вывозил строительный мусор на улице Деповской и наехал на двух женщин. Одна из них получила тяжкий вред здоровью, другая скончалась на месте.

В сентябре этого года дочь погибшей подала в суд на «Спецавтохозяйство» и выиграла его. Компания еще может обжаловать решение, так как оно не вступило в законную силу.