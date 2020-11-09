09 ноября 2020

Кадыров назначил брата главой администрации. До этого пост занимал его племянник

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XIX съезд всероссийской политической партии
Ранее администрацию Кадырова возглавлял его племянник Ибрагим Закриев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сменил руководителя своей администрации. Он назначил на эту должность Хас-Магомеда Кадырова.

Новый глава — четвероюродный брат руководителя республики. До этого он занимал пост секретаря Совета безопасности Чечни. «Руководителем администрации главы и правительства Чеченской Республики стал Хас-Магомед Кадыров, занимавший должность секретаря регионального Совбеза», — пишет ТАСС. Ранее администрацию Кадырова возглавлял его племянник Ибрагим Закриев. Теперь он переведен на должность вице-премьера — министра сельского хозяйства.

В ходе заседания парламента региона Кадыров заявил, что новый вице-премьер и глава минсельхоза имеет большой опыт работы в органах власти. Это, по мнению главы Чечни, позволит ему вывести работу министерства на более высокий уровень.

В сентябре старшая дочь Кадырова — Айшат — стала первым замминистра культуры Республики. Инициатива о назначении 21-летней дочери политика замминистра принадлежала главе ведомства Хож-Бауди Дааеву.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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