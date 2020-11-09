Российские миротворцы вылетели в Карабах

В Нагорный Карабах вылетели шесть самолетов с российскими миротворцами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. Всего в зону конфликта направят 1 960 миротворцев и 470 единиц техники.
Главы Азербайджана, Армении, а также президент России договорились о полном прекращении огня в Карабахе, передает VSE42.Ru. Развертывание российских миротворческих сил в зоне конфликта началось сегодня в 6 утра по московскому времени. Военных направят из Центрального военного округа.
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