09 ноября 2020

Российские миротворцы вылетели в Карабах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, ил76, военный самолет
На самолетах отправили военных и технику (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Нагорный Карабах вылетели шесть самолетов с российскими миротворцами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. Всего в зону конфликта направят 1 960 миротворцев и 470 единиц техники.

Главы Азербайджана, Армении, а также президент России договорились о полном прекращении огня в Карабахе, передает VSE42.Ru. Развертывание российских миротворческих сил в зоне конфликта началось сегодня в 6 утра по московскому времени. Военных направят из Центрального военного округа.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...