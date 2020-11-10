В Карабах направили военных из ЦВО

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Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, ил76, военный самолет
Миротворцы направились в Карабах на Ил-76 Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Россия направила в Нагорный Карабах военных из Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа», — сказали в ведомстве. В Карабах направят 1 960 миротворцев и 470 единиц техники, пишет ТАСС. Военные направляются туда на самолетах Ил-76 с аэродрома Ульяновска.

В пресс-службе ЦВО корреспондента URA.RU перенаправили в Минобороны РФ. В министерстве комментарий получить не удалось.

Президенты РФ, Азербайджана, а также премьер Армении приняли заявление о прекращении огня в Карабахе, пишет «Федеральное агентство новостей». Президент непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что согласился за мир, передает телеканал 360. Развертывание российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе началось сегодня в 6 утра по московскому времени.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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