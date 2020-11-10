В Карабах направили военных из ЦВО

Россия направила в Нагорный Карабах военных из Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа», — сказали в ведомстве. В Карабах направят 1 960 миротворцев и 470 единиц техники, пишет ТАСС. Военные направляются туда на самолетах Ил-76 с аэродрома Ульяновска.
В пресс-службе ЦВО корреспондента URA.RU перенаправили в Минобороны РФ. В министерстве комментарий получить не удалось.
Президенты РФ, Азербайджана, а также премьер Армении приняли заявление о прекращении огня в Карабахе, пишет «
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