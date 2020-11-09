Расследование дела соратницы экс-мэра Челябинска завершено

Следствие не настаивает на суровом наказании Ирины Морозовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В следственном управлении СКР по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора госпредприятия «Областной центр технической инвентаризации» (ОГУП «ОблЦТИ») Ирины Морозовой. Давняя соратница экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева Морозова обвиняется в по ч.1 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Дело расследовалось по материалам Контрольно-счетной палаты региона (КСП) при содействии ФСБ.

«Обвиняемая признала вину и в полном объеме возместила причиненный ущерб, в размере 400 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Следователь внес в суд ходатайство, чтобы Морозовой вынесли приговор в виде штрафа.

Силовики расследовали сделку с микроавтобусом «Форд», купленным для «ОблЦТИ». Перед увольнением Морозова распорядилась продать «Форд» жителю Казахстана по цене в несколько раз ниже рыночной. Но микроавтобус остался в семье Морозовой по генеральной доверенности, выписанной покупателем. КСП проверяла «ОблЦТИ» по поручению губернатора Алексея Текслера. 8 сентября на госпредприятии прошла выемка документов, а в доме у Морозовой сотрудники ФСБ провели обыски.

При содействии Тефтелева в 2014 году Морозова стала директором «ОблЦТИ». Эта структура подведомственна минимущества региона. Из «ОблЦТИ» Морозову уволили в октябре 2019 года. Сам Тефтелев осужден за коррупцию и до вынесения приговора отбывал домашний арест в коттедже, который принадлежит гражданскому мужу Морозовой. Ее дочь Полина Морозова некоторое время была адвокатом Тефтелева.