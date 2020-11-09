Коронавирус мешает Махонину назначить пермское правительство

Дмитрий Махонин должен представить новый состав правительства до 7 января 2021 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не объявляет новый состав правительства из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, утверждает, что в данный момент есть опасения негативной реакции на кадровые решения.

«Сначала надо, чтобы прекратился рост новых случаев. Потом будут решаться кадровые вопросы. Иначе это может вызвать недовольства из-за неверных приоритетов», — рассказал URA.RU инсайдер. Якобы пермяки могут решить, что у губернатора в приоритете политические вопросы, а не борьба с коронавирусом.

Еще один источник URA.RU, также знакомый с ситуацией, не стал исключать того, что такая версия задержки с объявлением нового состава кабмина может быть. В пресс-службе правительства Прикамья от комментариев воздержались.

URA.RU рассказывало, что 7 октября правительство Пермского края сложило с себя полномочия после инаугурации губернатора Дмитрия Махонина. По уставу Пермского края, у главы региона после вступления в должность есть три месяца на формирование правительства.