12 октября 2020
11 октября 2020
10 октября 2020
09 октября 2020

Инсайд: почему Махонин медлит с обновлением правительства

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приезд Министра труда Антона Котякова 25 августа 2020 г. Пермь., махонин дмитрий, котяков антон
У Дмитрия Махонина есть три месяца на обновление правительства Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин до сих пор не назначил правительство региона из-за короткой скамейки запасных и неофициальных установок по обновлению региональных элит. Таким мнением поделились с URA.RU источники из политической тусовки края.

«Команда, которая досталась Махонину от [экс-губернатора Пермского края Максима] Решетникова, довольно токсична, много скандалов с ней было, поэтому надо очень аккуратно подходить к обновлению», — полагает собеседник. Другой источник убежден, что «кадровая проблема накладывается на федеральную стратегию обновления региональных элит».

Источник, знакомый с ситуацией, полагает, что еще одной причиной может быть вынужденный больничный Махонина. Кроме того, собеседник напоминает, что губернатор «изначально транслировал, что масштабных изменений в правительстве не произойдет — будут точечные назначения». В их числе, по версии инсайдера, смена министра здравоохранения и ротация в пуле замминистров.

В пресс-службе губернатора края URA.RU напомнили, что согласно уставу, у главы региона после вступления в должность есть три месяца на формирование правительства края. От дальнейших комментариев там отказались.

Махонин вступил в должность губернатора Пермского края 7 октября. В этот же день правительство ушло в отставку. На следующий день глава региона отправился в Москву.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...