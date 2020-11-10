Путин пообещал третью российскую вакцину от коронавируса

Уже созданные российские вакцины абсолютно безопасны, заявил Путин Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Третья российская вакцина от COVID-19 появится совсем скоро, заявил глава РФ Владимир Путин. Она будет безопасной, как и две предыдущие, уверен президент.

«В России есть уже 2 зарегистрированные вакцины. Скоро будет зарегистрирована третья. Исследования показали, что, во-первых, эти вакцины безопасны, нет никаких серьезных последствий после их применения и, во-вторых, они все эффективны», — заявил Путин, выступая на саммите ШОС в режиме видеоконференции.

Однако в январе 2021 года могут появиться данные о возможных сильных побочных эффектах вакцины от COVID-19. Об этом заявил профессор Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха» Дмитрия Кулиш. Такого же мнения придерживается и завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, молекулярный биолог Сергей Нетесов. Помимо этого, ученый считает, что часть вакцин не будет создавать антитела. Другими словами, они будут бесполезны.