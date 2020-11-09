Озвучены первые итоги расследования взрыва в госпитале Челябинске

Кислородная станция взорвалась в Челябинске 31 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в коронавирусном госпитале Челябинска

Кислородная станция горбольницы №2 в Челябинске, пострадавшая в результате взрыва, не была внесена в реестр опасных объектов. Об этом заявили в Уральском управлении Ростехнадзора. По данным URA.RU, силовики проверяют правильность действий самого Ростехнадзора.

«По закону, компании, которые используют опасные производственные объекты (ОПО), обязаны регистрировать оборудование. Кроме того, они должны застраховать гражданскую ответственность за возможное причинение вреда в случае аварии. В горбольнице №2 Челябинска это не сделали», — цитирует «74.ру» ответ от Ростехнадзора. По данным ведомства, окончательные выводы будут сделаны после технического расследования. Телефон Уральского управления Ростехнадзора не отвечает.

В свою очередь силовики проверяют действия самого Ростехнадзора. «Большинство стационаров переведены под ковидные госпитали и требуется дополнительное кислородное оборудование для ИВЛ. Контролировать этот процесс и должны надзорные органы, в том числе Ростехнадзор» — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. В следственном управлении СКР по Челябинской области ход расследования не комментируют.

Взрыв в горбольнице №2 Челябинска, где размещался ковидный госпиталь, погремел утром 31 октября. Станция взорвалась через несколько минут после приезда пожарных. По предварительным данным, причиной ЧП стало аварийное состояние кислородной станции. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

После взрыва всех пациентов эвакуировали в другие больницы. В результате ЧП ущерб достиг 11 млн рублей. Здание закрыли на ремонт, после его окончания ковидных больных принимать здесь больше не будут.