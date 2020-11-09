В Курганской области выбрали главу Целинного района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Целинного района (Курганская область) на заседании выбрали главу местной администрации. Им стал Александр Сытов, который ранее занимал данную должность в статусе врио. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба областного правительства.

«Главой Целинного района избран Александр Сытов. Заседание Целинной районной думы, на котором депутаты приняли это решение, прошло сегодня, 10 ноября», — рассказали в пресс-службе. Процедура вступления в должность нового главы пройдет в течение двух недель после официального опубликования результатов выборов.

В голосовании помимо Сытова участвовала председатель Целинной сельской думы Валентина Шепелева. «По итогам тайного голосования кандидатуру Александра Сытова поддержали 13 из 14 депутатов Целинной районной думы, принявших участие в заседании. Один голос был отдан Валентине Шепелевой», — добавили в пресс-службе.

Сытов исполнял обязанности главы района с 27 июля. Тогда большинство депутатов проголосовали за отставку предыдущего главы района Ивана Светличного. Ранее депутаты районной думы поставили «неуд» работе Светличного по итогам 2019 года.

Кандидатуру Александра Сытова поддержали депутаты районной думы Фото: пресс-служба правительства Курганской области