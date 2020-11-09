Депутаты Целинного района (Курганская область) на заседании выбрали главу местной администрации. Им стал Александр Сытов, который ранее занимал данную должность в статусе врио. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба областного правительства.
«Главой Целинного района избран Александр Сытов. Заседание Целинной районной думы, на котором депутаты приняли это решение, прошло сегодня, 10 ноября», — рассказали в пресс-службе. Процедура вступления в должность нового главы пройдет в течение двух недель после официального опубликования результатов выборов.
В голосовании помимо Сытова участвовала председатель Целинной сельской думы Валентина Шепелева. «По итогам тайного голосования кандидатуру Александра Сытова поддержали 13 из 14 депутатов Целинной районной думы, принявших участие в заседании. Один голос был отдан Валентине Шепелевой», — добавили в пресс-службе.
Сытов исполнял обязанности главы района с 27 июля. Тогда большинство депутатов проголосовали за отставку предыдущего главы района Ивана Светличного. Ранее депутаты районной думы поставили «неуд» работе Светличного по итогам 2019 года.
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