Жители ХМАО, ЯНАО и Тюмени медленнее излечиваются от коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На Урале в целом стало выздоравливать больше пациентов с коронавирусом, но по некоторым регионам наблюдается отрицательная динамика. Такие данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Всего на 10 ноября на Урале от коронавируса выздоровели 104 292 человека, что составляет 78% от общего числа заболевших. Показатель за неделю увеличился, 3 ноября он был равен 77%», — сообщает ИЦК.

В разрезе регионов лучший результат показала Челябинская область: выздоровевших в целом там 84% от всего числа заболевших. При этом за неделю показатель вырос на 5%.

Процент выздоровевших в Курганской области увеличился и составляет 81%, против 78% неделей ранее. В Свердловской области коронавирус победили 80% заболевших, и это на 1% больше прошлого показателя.

В аутсайдерах по динамике оказались три региона. В ХМАО от коронавируса в целом излечились 83% инфицированных, однако за неделю их стало на 2% меньше. В ЯНАО общий показатель равен 69%, и снизился на 1% по сравнению с данными за 3 ноября. А в Тюменской области процент выздоровевших все еще самый низкий — 64%. На прошлой неделе он достигал 65%.