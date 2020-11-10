10 ноября 2020

Ученые: коронавирус уже вызвал новую опасную эпидемию

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Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, защитный костюм, врачи, скорая помощь, медики, коронавирус, ковид
Из-за коронавируса выросло число психбольных Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса стала причиной всплеска психических расстройств. Такой вывод сделали ученые Медицинской школы Джонса Хопкинса, проанализировав статистику болезней 69 миллионов человек, заразившихся коронавирусом с января по август 2020 года.

«Выжившие после COVID-19, по-видимому, подвергаются повышенному риску психических осложнений, и психиатрический диагноз может быть независимым фактором риска COVID-19», — пишет британский медицинский журнал The Lancet. Предварительные исследования говорят о том, что 18,1% выживших после коронавируса получают психиатрический диагноз. Почти для трети из них это первый такой случай. Переболевшие COVID-19 сталкиваются с деменцией, тревожными расстройствами и бессонницей.

Врач клиники «Твой доктор», терапевт, семейный доктор Татьяна Юрьевна Романенко подтвердила URA.RU данные ученых. По ее словам, выключение из привычного графика жизни может спровоцировать у человека пограничные расстройства разного рода.

За последние сутки число новых зараженных коронавирусом в России вплотную приблизилось к 21 000 человек. при этом иммунологи уверяют, что вакцинация не даст гарантии защиты от COVID-19, пишет агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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