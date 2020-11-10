Новые компьютеры отличаются высокой производительностью и энергоэффективностью Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Компания Apple представила три новых компьютера, на собственном процессоре М1: MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini. Новинки будут доступны в США уже на следующей неделе, дата их выхода в России пока не анонсирована.

«Это самая сильная линейка, которую когда-либо делали. Благодаря новому процессору, мы вышли на новый уровень», — заявили представители компании. Они добавили, что рады создавать устройства, меняющие время. Пользователи, посмотрев презентацию, отметили, что это настоящая революция в мире Mac.

Все три компьютера, по словам разработчиков, отличаются великолепной производительностью и энергоэффективностью. MacBook Air работает без кулеров и способен воспроизводить до 18 часов видео на одном заряде батареи. Стоимость устройства в США — от 1000 долларов, в России — 99 990 рублей. В компании ожидают, что этот компьютер будет самым продаваемым в 2021 году. MacBook Pro с экраном 13 дюймов оснащен системой из трех микрофонов и способен воспроизводить до 20 часов без подзарядки. Базовая цена в США — 1200 долларов, в РФ — от 129 990 рублей. Mac mini — первый в линейке компактных настольных компьютеров Apple с поддержкой алгоритмов машинного обучения. Новинка оснащена двумя портами USB-C с поддержкой Thunderbolt 4 и монитора Apple Pro Display XDR. Стоимость в Америке — 699 долларов, в РФ — 74 990 рублей.

В октябре компания представила новый iPhone 12. Продажи новой линейки смартфонов, как напоминает телеканал 360, стартовали в РФ 23 октября и сопровождались большими очередями у магазинов. Специалисты уже назвали главные недостатки iPhone 12. Они указали, что смартфон быстро разряжается и не сильно отличается от своих предшественников по своим характеристикам.