Якушев может пригласить в полпредство своего бывшего заместителя Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев начнет работу в полпредстве УрФО с кадровой реформы. Ведомство покинут два сотрудника, в резерве у нового полпреда четыре статусных кандидата, утверждают инсайдеры URA.RU.

Скорая отставка ожидает помощника полпреда Максима Федосеева и начальника департамента по вопросам внутренней политики Ларису Полякову — оба чиновника работали с Цукановым еще в Калининградской области. В окружении Владимира Якушева есть специалисты, которых целесообразно привлечь к работе на новом уровне, утверждают собеседники URA.RU. Речь идет о тюменском вице-губернаторе Сергее Сарычеве, статс-секретаре минстроя РФ Татьяне Костаревой и пресс-секретаре ведомства Ольге Фроловой.

Ольга Фролова не ответила на звонок URA.RU, редакции не удалось получить оперативный комментарий от Татьяны Костаревой, телефон директора тюменского департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павла Белявского недоступен.

Собеседник агентства в тюменском истеблишменте считает, что Якушев не будет добиваться перевода Сарычева в полпредство, поскольку в предвыборный год он нужен на позиции вице-губернатора. Еще один источник URA.RU считает, что «возможно все»: «Якушев и Сарычев точно поддерживают постоянный контакт. И во что это выльется знает только Владимир Владимирович».

Приход Сергея Сарычева предполагал бы замену одного из действующих профильных заместителей — Бориса Кириллова, рассуждает высокопоставленный аппаратчик. Однако необходимости в этом нет. «В стране нет другого специалиста с такими знаниями Урала, его элит и истории их взаимоотношений, — говорит источник агентства. — При всем уважении к Сергею Михайловичу, он — специалист по ситуации в половине регионов УрФО, а [Борис] Кириллов — всего округа», — рассуждает инсайдер.

Другой источник агентства в полпредстве напоминает, что Кириллов был на грани увольнения после назначения полпредом Николая Цуканова, который хотел передать тему внутренней политики своему давнему знакомому Виктору Дубенецкому. Но Кириллов получил поддержку руководителей двух управлений администрации президента России Андрея Ярина и Александра Харичева.

Одновременно инсайдеры разошлись во мнениях относительно перспектив Дубенецкого: одни считают, что он покинет пост, другие — что сохранится за счет хороших рабочих отношений с Яриным. Ранее так удержался в кресле куратор силовиков замполпреда Александр Калиберда, который работал еще с Игорем Холманских.

«Сотрудников полпредства Владимир Владимирович знает хорошо. Он будет действовать также, как действовал, став министром строительства. На совещания вызывал и заместителей министра, и начальников управлений, и задавал рабочие вопросы всем, и решения принимал в зависимости от профессионализма в ответах. Все получат шансы подтвердить свои полномочия», — резюмирует высокопоставленный аппаратчик.