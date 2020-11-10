В ЯНАО не успевают исследовать умерших от корнавируса

За сутки в ЯНАО коронавирус подтвердился у 194 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По данным оперативного штаба ЯНАО, смерть от коронавируса наступила еще у семи жителей округа. Данное значение приближается к максимальному показателю смертности за сутки, однако власти заявляют о том, что летальные случаи произошли несколькими днями раньше, а результаты экспертиз были готовы лишь 11 ноября.

«В статистику вошли летальные случаи за несколько предыдущих дней, — прокомментировала ситуацию руководитель окружного оперштаба Татьяна Бучкова. — К сожалению, иногда экспертиза занимает время, и о причине смерти мы можем с уверенностью сказать лишь спустя несколько суток». По словам заместителя главы региона, курирующей здравоохранение, летальные исходы от COVID-19 подтвердились в Салехарде, Надыме и Ноябрьске, во всех случаях лечению помешал возраст и хронические заболевания пациентов.

Всего за последние сутки в ЯНАО подтвердились 194 новых случая коронавируса, в больницах остаются 1705 пациентов, из них 77 переносят коронавирус в тяжелой форме. Для 20 пациентов требуется поддержка аппаратами ИВЛ.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 декабря, в связи с чем в регионе действует ряд запретов и ограничений. В минувшие выходные власти Ямала приняли решение о частичном переводе школьников на дистант — учиться удаленно будут дети с 6 по 11 класс.