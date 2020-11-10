Выборы главы округа могут пройти в заочном формате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выборы главы Александровского городского округа (Пермский край) могут пройти в заочном формате. Такой вариант не исключила спикер представительного органа Марина Зимина. В беседе с корреспондентом URA.RU она пояснила, что несмотря на решение суда, который обязал думу собраться, чтобы избрать мэра, она не может рисковать здоровьем жителей из-за коронавируса.

«Я не могу сейчас созывать думу, особенно по вопросу выбора главы. Во-первых, потому что заседания думы проходят в очном формате, а значит на него придут наши жители. Не пустить их на заседание я не могу. Во-вторых, вопрос с альтернативным помещением для проведения заседаний также не решен. Очередную думу я, конечно, созову, но она будет проходить либо в режиме ВКС, либо в заочном формате», — сказала Зимина.

На минувшей неделе прокурор города обратился в Александровский горсуд с требование признать действия Зиминой, которая временно отменила проведение заседаний думы, незаконными. В итоге суд обязал председателя возобновить заседания думы «в ноябре—декабре». Также спикер обязана созвать очередное заседание думы по избранию мэра не позднее 11 ноября.

Ранее Зимина опубликовала видеообращение к главе региона Дмитрию Махонину. В нем она обвинила сотрудников администрации губернатора в том, что по их вине округ остается без главы уже год. Сейчас на кресло мэра претендуют два кандидата: руководитель МУП «Теплоэнергетика», экс-глава Александровска Владимир Хомяков и муниципальный депутат Ольга Лаврова.